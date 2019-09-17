北角炮台山打鬥拘29人 警否認選擇性執法 林卓廷轟偏袒福建口音施襲者

7「當區人士」被捕

前晚多名持武器的「福建人」與年輕人在炮台山打鬥，有白衣男子被拍攝到多次以摺櫈襲擊人，防暴警截查後將他放走。被問到無即場拘捕部分「福建人」及持武器者時，警察公共關係科總警司謝振中否認有差別待遇或選擇性執法，事件中拘捕29人（24男5女），包括不同政見者，持摺櫈白衣漢及兩名涉襲擊記者的人亦被捕；強調當刻警員無即時執法不代表警方事後不會調查跟進或拘捕。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華說有7名被捕者屬「當區人士」，涉非法集結、藏有攻擊性武器、襲警等。

被捕持刀漢警盾遮臉 警：事主不想上鏡

前晚警方於北角明園西街拘捕一名曾持菜刀男子，該男子以防暴警的圓盾遮擋面部，被指獲善待。被問到為何警方裝備可作如此用途，及過往有警員曾脫下被捕示威者的口罩、卻讓「福建人」以盾遮臉時，港島總區高級警司（行動）吳樂俊稱做法非偏幫，當時該男子要求不想上鏡，他認為安排合理，「唔覺得有咩問題」。對於為何有「福建幫」當晚被拍攝到與警方防線一同推進，吳否認有這情况，「現在無，之前無，將來都唔會有」。

民主黨立法會議員林卓廷批評警員對操福建口音的施襲者做法極偏頗，包括曾放行他們、提供盾牌遮臉，令市民認為警方「隻眼開隻眼閉」，予人感覺警方包庇施襲者肆意襲擊。

男子被制服臉仍捱椒 警：激烈反抗下合適武力

一名灰衣男子前晚在炮台山被警員制服在地後，頭部流血受傷，警員於不足1呎距離下向其臉部噴射胡椒噴劑，被質疑過分用武；警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，前晚警方在七海商業中心附近追捕示威者，追至露天停車場時，該男子持棍襲警，協助同黨逃去，警員增援後將他拘捕。他稱當時該男子激烈反抗，無視多次警告，警員為制服他使用「合適武力」包括施放胡椒噴劑。

被問到為何警方稱示威者為「暴徒」、但只形容前晚參與打鬥的「福建幫」為「人士」，謝振中說以「暴徒」形容不斷投擲汽油彈、襲擊市民或警察的示威者，「是非常之恰當」。

（反修例風暴）