員佐級會：或實彈應付汽油彈 人權組織斥簡化用致命武力 警：周日示威者放逾80枚

百日拘1453人 「暴力已失控」

警察公共關係科總警司謝振中在警方例行記者會稱，由6月9日至9月15日共有1453人被捕；又提及周日示威衝突情况，稱前日下午約5時「暴徒」用彈叉朝政總擲磚及雜物，在政總一帶使用超過80枚汽油彈，其中水炮車被擲中起火，有示威者亦被擲中，另有示威者於港鐵灣仔站高處向樓梯下警員擲汽油彈，形容「暴力行為已去到失控地步」。前日下午約5時45分約20人在告士打道近馬師道交界向兩名交通警投擲最少3枚汽油彈，他形容行為「直頭想攞我們兩個交通警員的生命」，兩人為保護自己及同事安全拔槍示警，表現英勇及克制，武力是需要及合理。

兩交通警遭擲3彈 拔槍制止

香港警察隊員佐級協會主席林志偉發聲明，形容「暴徒」襲擊持不同意見市民及有組織地以汽油彈攻擊警員，對此予以最嚴厲譴責。他形容用汽油彈是「無容置疑的致命武器」，「每當有暴徒將汽油彈舉起作投擲之勢，現場的警務人員很有可能會視作對自身或其他人的致命攻擊而使用相應的武力或武器制止，包括實彈槍械」。他又稱在危機面前，「當下的適當決定」能保護自己及他人安全。

被問到警方是否認同言論、日後會否用實彈對付使用汽油彈的示威者等，行動部警司方志堅說，《警察通例》有列明警員在什麼情况可用槍械，包括警員要保護任何人包括自己，免身體受嚴重傷害。他反問：「大家認不認同被擲汽油彈會令身體受到嚴重傷害？如果認同的話，相信在此危急情况下使用槍械，我相信是相當合情合理。」不過他說不會評論是否警員一遇到使用汽油彈的人便會使用槍械，因用槍有嚴謹守則，警員在現場會根據專業判斷，克制地作決定。

民權觀察認為林志偉以概括情境解說警員可用實彈槍攻擊及制服持汽油彈的示威者，「言論極不恰當」，過度簡化使用致命武力的決定及考慮因素，說法只會加劇警民對立，或令警員誤以為警方放寬使用致命武力原則。民權觀察強調警員只可在自身或他人性命受迫切威脅及無法使用更低程度武力制服，才可考慮用實彈槍械。香港人權監察對有關實彈槍言論表示遺憾，稱示威現場往往人群密集，警員對個別有暴力行為的人開槍，須考慮其他示威者、記者、救援人員等人安全，包括會否可能被流彈所傷或殺害。

毛孟靜：為何協會代表警隊提出？

民主派會議召集人毛孟靜質疑為何協會可代表警隊提出此說法，並指是否使用實彈制止屬警方行動指引。她又認為汽油彈與實彈威力不可作比較，「武力不是相等」。

明報記者

（反修例風暴）

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