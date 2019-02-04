500醫護聯署撐警 籲勿美化暴力

包括盧寵茂楊紫芝兩醫學會董

聯署表明要「守護法治」，稱最近「香港街頭借反修例為名的非法暴力有增無減，越演越烈，嚴重挑戰這城市的法治」，形容警察被妖魔化；又說有市民對政府、警察和公營機構產生不必要的仇恨情緒，稱香港正面對法治沉淪的危病。聯署提出5點呼籲，包括支持警隊依法執行職務，對任何違法破壞行為說不，醫護同仁對病人不應因患者政見、職務或背景而有不同等。

參與聯署的著名皮膚科醫生史泰祖表示，聯署數周前已在業內流傳，他數日前參與。他說現時業界分裂，在反修例風波初期，業界內不少人都認為應該對示威者寬鬆處理，但現時犯法行為廣泛、深化，過往同情子女上街的父母對事件的態度都認為現時情况有變。

杏林覺醒：醫界主流同意五大訴求

上周由「一眾熱愛香港的醫護人員」的「拯救香港 刻不容緩」聲明，堅持示威者的五大訴求缺一不可；簽署人之一的杏林覺醒成員黃任匡說，上周數千人參與的聯署從無表明是「代表醫學界」；而上述逾500聯署聲明的參與者多是名醫、教授級，亦同樣不代表醫學界。他說根據過去業界的投票和民調結果推斷，醫學界主流是同意民間五大訴求，徹查警暴，「相信大部分醫學界都看到，警方在行動中使用不對等武力鎮壓」。

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒認為，參與該聯署的大多是60歲或以上的名醫或公院主管級醫生，都是較保守、親建制，如部分聯署者早前曾出席業界國慶活動，「不詫異他們會聯署（支持警察），但明顯他們是少數」，估計聯署是「有人背後發功」而提出。

（反修例風暴）