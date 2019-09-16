千人英領館請願 促英行動

逾千人響應網民號召，昨午聚集在英國駐港總領事館外，人潮沿法院道兩邊的行人路伸延，市民未有站出馬路。活動未向警方申請不反對通知書，10多名軍裝警員在場戒備。

促英正視一國兩制遭破壞

在場市民揮舞英國國旗及港英旗，以英語高叫「一國兩制已死」、「天佑女皇」等口號，又唱英國國歌。本月1日亦有市民在英國駐港總領事館門外發起集會，要求英方對持英國國民（海外）護照（簡稱BNO）的港人，給予包括居英權等公民權利，昨日不少出席者表示未有參與上次集會，又稱今次訴求主要促請英國政府正視一國兩制遭破壞，並採取行動保障港人權益。

出席活動的蘇先生表示，「我承認自己是中國人，無申請BNO，1997回歸時我感到好開心，亦無諗過移民」，但現時「港人權利不斷被剝削」，希望英國政府履行《中英聯合聲明》，並向北京明確指出，中國違反《中英聯合聲明》是導致本港持續爆發大規模抗議的原因。請願活動約於下午2時結束，領事館派職員接收請願信後，市民陸續散去。

（反修例風暴）