稱太子站錄像無法庭指示不公開 警已取CCTV片 港鐵：合資格皆可索

警已查8．31 不應單方公開免影響

港鐵上周二透過新聞稿發放26幅有關8月31日太子站事件的閉路電視截圖，並稱根據車站紀錄，當日站內並無死亡報告，惟未能釋除外界疑慮。金澤培昨於無綫電視《講清講楚》表示，除非有法庭指示，否則港鐵不會主動公開當晚太子站的閉路電視片段。他說，所有合資格者或團體，可透過法律途徑向港鐵索取相關片段，而警方亦已透過法庭手令，取得閉路電視片段的複製檔。

指有啹喀兵更高效 已90站受損

對於近期多個港鐵站遭示威者嚴重破壞，金澤培表示，近月的事情是港鐵過去40年來前所未有，隨着暴力及破壞程度不斷升級，港鐵要不斷改變應對方法，例如當站內發生打鬥、破壞等違法行為，港鐵會關閉有關車站或列車不停該站，以免將其他乘客帶到該站。

他又說，港鐵已成立200人的特遣隊，當中包括前「啹喀兵」，以打擊「跳閘」等違反《港鐵附例》的行為，並希望以「啹喀兵」的保安經驗，令工作更有效率。連同輕鐵站，他稱，近期事件已令約90個車站受破壞，過千器材損毁，預計花費逾千萬元修復。至於近期港鐵客量減少，他稱是因社會爭議持續，影響公眾外出意欲。

心痛前線遭罵遇襲 工會籲勿為難

香港鐵路工會聯合會主席林偉強昨亦在商台節目表示，對於有港鐵員工被示威者謾罵、起底甚至襲擊感心痛及不公。他說，前線員工只是執行管理層指令，成為指摘對象不合理，他們無權代表公司對外交代，希望示威者明白，勿再為難前線職員。他指出，當車站受示威者衝擊時，港鐵員工會被安排到隱蔽的安全地方，但聽到外面聲音，亦會感到挫敗和恐懼，呼籲示威者爭取訴求時不要使用暴力。

明報記者

（反修例風暴）