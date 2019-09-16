太古廣場清場封出口 市民鼓譟

銅鑼灣3商場 下午起落閘

民陣遊行原定在銅鑼灣東角道出發，在起點附近的世貿中心昨早在社交網站稱，「因應銅鑼灣區的大型公眾活動，基於安全考慮，將暫停營業」；而附近的崇光百貨（SOGO）及希慎廣場亦於兩時起陸續落閘關門。

記者昨午2時在金鐘太古廣場時，廣場地面出入口已被封，只留下通往高等法院天橋、香港公園或港鐵金鐘站F等3個出口離開，當時場內仍有店舖營業，有市民及遊客因未能從地面離開感不知所措。及至下午4時起，廣場突然發出廣播，稱廣場已關門並請顧客離開，又封閉連接法院天橋的出入口，有市民感愕然及鼓譟，「咁突然叫人點走？」場內另有保安關閉燈光及電梯等設施。以往遊行示威，不少參與者會到希慎廣場及太古廣場等地歇息，或進入太古廣場乘地鐵離開。

髮型屋：見警佈防即拉閘

銅鑼灣以往發生過多次遊行，但過往不少商店仍照常營業，昨日所見有多間藥房服飾店以至食店也關門，記者昨午5時起到駱克道觀察時，雖然示威者已散走，但有藥房及化妝品店陸續關門，另有髮型屋店員向記者稱，如果只是有人「行街」情况和平會繼續營業，但見到警察佈防便會即刻拉閘。

另外，示威持續亦打擊食肆生意，昨晚7時起防暴警察在駱克道一帶推進，其後更發射催淚彈，位於駱克道銅鑼灣廣場二期的酒樓名苑，記者在晚飯時段到訪時，只見兩三枱客人用餐，職員稱近月已無客人訂房，大嘆生意難做，「個個星期都這樣，不知幾時完」。

（反修例風暴）