「休班警」淘大拉人無示證 網傳11歲童被捕實為16歲 警未答持棍紋身漢身分

明報記者

綜合消息，周六至少18人於淘大商場衝突中被捕，主要是年輕人，事後被送往將軍澳警署扣查，截至昨晚仍未獲保釋。法律界及社工消息表示，被捕者涉非法集結、未能出示身分證明文件、藏有攻擊性武器等不同罪名被捕。網上流傳一名11歲、身穿白衣的男童被捕，本報綜合警方、議員、社工及法律界消息一致確認，被捕人年齡為16歲，已有律師跟進案件。警方消息稱，周六行動中並沒有11歲男童被拘捕。觀塘區區議員、淘大花園業主委員會主席葉興國表示，昨凌晨曾到警署了解，向部分被捕者提供協助，他確認有被捕人居住於淘大花園。

紋身漢：休班警呀，得唔得呀？

前日警方行動期間，網上片段顯示，一名身穿白衣便服的男子在淘大商場以疑似伸縮警棍將一名男子制服在地，在場市民多查問其身分，白衣人一直無回應。另有片段顯示，兩名疑似休班警在樂華邨巴士站制服兩名青年，圍觀市民要求他們出示委任證，一便衣警上前展示委任證僅約1秒。本報過去兩日向警方查詢片中男子是否警員，昨夜截稿前仍無回覆。另有影片顯示，一名蒙面及雙臂均有紋身的灰衣男子，前日在淘大商場外手持疑似伸縮警棍，被市民查詢身分時回應道：「休班警呀，得唔得呀？」本報昨亦向警方查詢片中男子是否警員，截稿前亦未有回覆。

民權觀察批高層默許違規

民權觀察成員王浩賢表示，根據《警察通例》，警員行使警權時必須表明身分，在可行情况下必須出示委任證，執行警權情况包括拘捕、搜身、手持或使用警棍等。他說，自反修例運動起，多次有便衣或休班警執行警權時拒絕出示委任證或表明身分，違反規例，批評警隊高層默許前線警員違規，「不可因為情况緊急，就放寬所有要求」。

對有疑似持警棍的蒙面紋身漢聲稱自己是休班警，王浩賢擔心警員拒絕表明身分，令一般人會藉機冒警或持警棍攻擊市民，而市民亦難以分辨持棍者是警員抑或一般人，造成更多衝突。他認為警方現向休班警分發警棍以供他們執法，更應確保警員執行警權時必須展示委任證，以釋市民疑慮。

恒地：管理處沒報警

對街坊不滿淘大商場允警員進入商場執法，恒隆地產昨發聲明指出，警方行動前無通知淘大商場管理處，管理處亦無報警。恒隆地產表示，正檢視處理突發事件的指引，會在商場及屋苑加強人手，保護住客、顧客及租戶安全。

（反修例風暴）