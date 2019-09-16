無懼「非法集結」 遊行者：五大訴求幾渺茫都堅持

民陣副召集人陳皓桓昨亦現身銅鑼灣，並帶同《中國憲法》和《基本法》，他說是以公民抗命方式參與自發遊行，又稱已做好會被拘捕和檢控的心理準備，相信即使自己被捕，亦無阻市民上街。

帶歲半女上街 追究警濫權

參加示威的高先生及太太推着嬰兒車及帶同一歲半女兒上街，他說堅決走出來的主因是感到政府不尊重市民，認為要繼續支持香港人及追究警方濫權等。至於會否擔心有衝突危險，高先生說不擔心安全問題，「無警察就安全」。

另一市民林先生亦說無懼被指「非法集結」，即使冒上被控非法集結的風險，「已是最低代價」，又反問「警察是否想拉光幾十萬香港人？」林先生形容如今香港已經「爛晒」，風波只是將所有問題一次過揭發。林先生說即使「五大訴求幾渺茫都要堅持」，因港人今次不能再輸，又批評「港府誠信已經破產，學者例如周永新教授做完研究都無被採納意見，即使將來政府讓步說做獨立調查，也可能只是公關手段」。

近日警方派發伸縮警棍供警員休班時傍身，示威者陳小姐稱「政府已將社會白色恐怖推到極致」，昨日身穿白衣的她說現已不敢穿黑衣，因怕被警方截查甚至拘捕，「出街見到警察已經覺得好危險」。

不敢穿黑衣 「遇警感危險」

陳小姐說政府已錯失與市民溝通最佳時間，「不是一句撤回，或多做一個獨立調查市民就會收貨」。陳小姐批評政府「擠牙膏式」回應民意的做法，「不會取悅到市民」。

（反修例風暴）