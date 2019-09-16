遊行變多區游擊 一人遭黑衣者圍毆一度命危 燃彈擲政總灣仔站 水炮車再射藍水

政府譴責暴力：已展最大誠意

政府強烈譴責激進示威者在港島區的暴力行為，稱他們危害市民安全，嚴重破壞社會秩序，重申使用暴力手段絕不是解決問題的方法，政府已展示最大誠意，希望透過溝通平台展開對話。

醫管局表示，截至昨晚9時，示威中共8名傷者，介乎18至49歲。一名49歲男子由危殆轉為嚴重，已轉送瑪麗醫院。1男1女送往伊利沙伯醫院，已出院；5人送往律敦治醫院，當中2男情况嚴重，1男2女情况穩定。

民陣昨午原定由銅鑼灣東角道遊行至中環遮打道，遭警方反對及上訴失敗，但大批市民下午1時起仍陸續聚集在銅鑼灣一帶遊行至中環（見另稿）。

至4時起，一批示威者陸續佔據龍和道、夏慤道、干諾道中等主幹道，並破壞金鐘站設施，當中海富中心站出口3面玻璃圍欄全被擊碎。港鐵之後宣布關閉金鐘站，示威者則以水馬等雜物堵塞金鐘站出口。

示威者破壞金鐘站燒國旗

警政總射大量催淚彈

有示威者燒毁國旗，並扯下及焚燒和記大廈外牆掛起的慶祝中華人民共和國成立70周年橫額。政總東翼一部升降機的外圍玻璃亦幾乎被擊碎。

而在灣仔，一名藍衣中年人疑與一批黑衣者口角及衝突，其後遭黑衣者圍毆，拳打腳踢倒地，該男子其後送院，一度危殆，其後轉為嚴重。

燃彈擲中水炮車示威者

夏慤道隨後演變為警民對峙，有示威者在立法會「煲底」向水馬內的警方掟磚，警方持盾阻擋。至5時許，一批示威者向政總擲燃燒彈，政總內有煙冒出，亦有人在附近路面灑洗潔精及拖起街邊消防喉噴水。警員在政總地下及天台高處向示威者發射大量催淚彈，示威者則舉起傘陣抵擋，並擲燃燒彈還擊，有燃燒彈落在其中一名示威者附近，衣物燒着，其他示威者替他撲熄。

警方之後出動兩輛水炮車，其中一部在水馬內向示威者噴射水柱，疑被燃燒彈擲中，車頂着火。另一水炮車由中環軍營外馬路向示威者方向推進，並噴射藍色液體及催淚彈，大批記者被水柱射中，有人不適。示威者往灣仔方向後退，有示威者後退時在灣仔地面擺放多枚長鐵釘以阻警車推進。

港鐵關3站 一被捕者滿臉血

港鐵之後再分別關閉灣仔站及銅鑼灣站。有示威者其後破壞灣仔站，在灣仔站A4出口放火，並一度向站內擲燃燒彈，站內當時有大批警員，現場冒起火光。警方則沿金鐘、灣仔、銅鑼灣等多路包抄示威者，其間一名示威者在灣仔站A3出口被警方拘捕，示威者疑被打至滿臉鮮血。至晚上7時許，警員在銅鑼灣E出口內向街外扔催淚彈驅散人群。其後水炮車及裝甲車駛到銅鑼灣，遊行者亦散去。

（反修例風暴）