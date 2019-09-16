「福建人」襲黑衣 警制服青年再兜臉「噴椒」

摺櫈打人 襲記者噴「燒酒」

昨晚港島區有遊行，晚上7時55分左右，在炮台山港鐵站B出口外，有大批自稱「福建人」聚集。其中10多名中年男子，大部分人穿白衣，部分人持摺櫈、長條形硬物，與在場市民衝突，防暴警到場處理，分隔兩批人。之後有白衣人、身穿便服的中年男子衝入炮台山站，有人持摺櫈毆打黑衣人，雙方在港鐵站出口樓梯推撞，有人將黑衣人壓在樓梯上，向其揮拳。

有白衣男子高呼「福建人出來」，追打街上市民。有記者上前追訪，白衣男推開記者鏡頭，以粗言辱罵。約10分鐘後，防暴警察到場，被襲擊的記者表示，當時白衣男子踢向他大腿。無綫電視新聞部稱，其攝影師被踢中盆骨，記者被噴「燒酒」。

示威者北角圍毆白衣男

黑衣示威者亦有反擊，北角有白衣男被數名年輕人圍毆，包括踢頭及以長傘拍打，白衣男頭部流血，義務救護員介入助解困。另外，一名青年在炮台山棍打警察，數名警員制服後，多次用警棍打青年頭部，青年頭破血流，警方將青年頭部按地，再近距離向眼部噴射疑似胡椒噴劑。其間警方不斷要求在場拍攝的記者後退。

晚上9時半左右，北角明園西街有最少3名男子舞刀，在地上倒疑似油的液體。防暴警趕至封鎖現場，將男子推入「香港第一青年會義工團」所在大廈，並將記者推至大廈20米外。其後防暴警察先後將7人帶上警車，其間一直以圓盾遮蓋該些人容貌。被捕者包括白衣人，但未知是否包括揮舞菜刀者。

許智峯浸大學生記者被捕

立法會議員許智峯昨晚亦有到北角了解，其後於海關總部大樓附近被警員以阻差辦公拘捕。另外，一名浸大新聞學生記者在炮台山被警方截停及拘捕，因被搜出一把餐刀，該記者稱日前慶祝中秋，餐刀是切月餅用。

上月初北角亦發生結黨襲擊示威者事件，有襲擊者不敵後避入香港第一青年會義工團會址。

（反修例風暴）