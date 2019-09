六成反對《緊急法》 本土派25%支持

律政司長鄭若驊日前明言正就《緊急法》作法律研究。民調問及受訪者對此看法,61.1%表示「非常反對或頗反對」,20.3%表示「非常支持或頗支持」。若以政治取態細分,「建制派」受訪者高達80.2%表示支持,「本土派」亦有達25.1%受訪者稱支持;「泛民主派」及「中間派」分別有6.7%及20.2%表示支持。

至於若社會衝突持續,認為政府會否引用《緊急法》,31.2%認為多數或一定不會,23.1%認為多數或一定會,39.6%則表示「一半半」。

民主派會議召集人毛孟靜認為,《緊急法》無異於將港宣布為死城、「一國兩制」壽終正寢;至於仍有約兩成人表示同意,她估計或因年輕人本身並非經濟受惠者,或抱有「If we burn, you burn with us」(攬炒)心態。

毛孟靜:「兩制」壽終正寢

田北辰:反令警壓力更大

實政圓桌田北辰稱,外國引用《緊急法》需要龐大警力,才能做到戒嚴等效果,故多會由其他城市調動警察;然而香港本身警力不足,難以拘捕所有違法示威的人,因此《緊急法》反而令警察壓力更大,「有法不能執,選擇性拘捕又會受批評」。

「認真計劃」移民者增

另外,被問到是否有考慮移民海外,67.9%表示沒有,30.8%受訪者表示「有」。受訪者中,8.2%表示正「認真計劃」移民,比率較8月調查增1.7個百分點。

