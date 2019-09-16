六成反對《緊急法》 本土派25%支持

律政司長鄭若驊日前明言正就《緊急法》作法律研究。民調問及受訪者對此看法，61.1%表示「非常反對或頗反對」，20.3%表示「非常支持或頗支持」。若以政治取態細分，「建制派」受訪者高達80.2%表示支持，「本土派」亦有達25.1%受訪者稱支持；「泛民主派」及「中間派」分別有6.7%及20.2%表示支持。

至於若社會衝突持續，認為政府會否引用《緊急法》，31.2%認為多數或一定不會，23.1%認為多數或一定會，39.6%則表示「一半半」。

民主派會議召集人毛孟靜認為，《緊急法》無異於將港宣布為死城、「一國兩制」壽終正寢；至於仍有約兩成人表示同意，她估計或因年輕人本身並非經濟受惠者，或抱有「If we burn, you burn with us」（攬炒）心態。

毛孟靜：「兩制」壽終正寢

田北辰：反令警壓力更大

實政圓桌田北辰稱，外國引用《緊急法》需要龐大警力，才能做到戒嚴等效果，故多會由其他城市調動警察；然而香港本身警力不足，難以拘捕所有違法示威的人，因此《緊急法》反而令警察壓力更大，「有法不能執，選擇性拘捕又會受批評」。

「認真計劃」移民者增

另外，被問到是否有考慮移民海外，67.9%表示沒有，30.8%受訪者表示「有」。受訪者中，8.2%表示正「認真計劃」移民，比率較8月調查增1.7個百分點。

（反修例風暴）