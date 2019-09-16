近半受訪者對警零信任 72％指用過分武力 暴力升級 半數人稱責在政府

警方的評分亦節節下跌，由5月底本報第一輪民調獲5.6分，6.5%市民給予零分；跌至9月民調的2.89分，48.3%市民給予零分。此外，71.7%受訪者「非常同意或頗同意」警方使用過分武力，較上月調查升4個百分點；不認同者則為20.6%。

公民黨黨魁楊岳橋表示，過去數月警方濫權、濫捕，將信譽「一鋪清袋」，形容警方評分數字是「災難性」，強調要走出困局不應依賴警方。實政圓桌田北辰稱，當反修例風波拖得愈長，每次衝突拍攝到警方不當行為，信任度均會減低，應成立獨立調查委員會為警方平反。

近四成指示威者過分武力

示威者方面，39.4%受訪者「非常同意或頗同意」示威者使用過分武力，比率跟上月民調相若；31.5%表示「非常不同意或頗不同意」，升1.8個百分點。

被問到雙方武力有上升趨勢，50.5％受訪者認為政府要負最大責任（可選多於一項），18.5％認為責在警方，17.8％認為責在中央政府， 12.7％人認為責在示威者。

此外，相較上一輪調查，認同必須堅守和平非暴力原則者微跌，69.4%受訪者認同須堅守和平非暴力，10.6%不同意。然而，被問到當大型示威未能令政府回應時、示威者激烈行動是否可理解，55.7%表示同意或非常同意，26.9%表示不同意。

（反修例風暴）