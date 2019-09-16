林鄭4招 七成半人不收貨 當中71％稱「最低限度」須獨立調查

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機指出，成立COI是最關鍵訴求，認同此項訴求的比例亦較其他高出不少，過去市民對COI的取態亦類似；若政府願意答應，已能滿足不少人。有建制派議員亦稱COI是平息風波的關鍵，民主派議員則明言，除非回應五大訴求，否則香港無法長治久安。

建制派受訪者65%稱足夠

本報委託中大傳播與民意調查中心，於本月5至6、9至11日，訪問了623名市民。特首林鄭月娥在4日宣布4項行動，包括撤回修例、增加監警會成員、官員落區對話、專家學者檢視深層次問題。對於政府4項行動，18.8%受訪者表示「收貨」、75.7%受訪者明言政府回應並不足夠（見圖）。若以政治取態細分，95.6%本土派、94.1%民主派均認為不足夠；中間派亦有68%認為不足；建制派雖有65.2%「收貨」，亦有23.2%認為不足。

被問到政府最低限度尚須回應哪些訴求，受訪者可說出多於一個答案；當中70.8%認為須成立COI、27%認為須重啟政改、落實雙普選、20.5%認為須撤控或特赦被捕者、18.1%認為須撤回暴動定性。

對港府或中央信任 四成予零分

此外，林太宣布4項行動後，受訪者對特區政府、中央政府的信任程度見微升，特區政府的信任度由上輪調查的2.77分，微升至2.87分，但仍有41.7%受訪者給零分；對中央政府的信任度則由上輪調查的2.96分升至3.16分，有40.1%給零分。此外，被問到林太應否引咎辭職，64.6%受訪者表示應該，較撤回修例前高5.7個百分點。

調查報告內容：http://link.mingpao.com/60242.htm

民主派會議召集人毛孟靜表示，調查結果是意料之中，對於不少市民認為政府須成立COI，她稱警方暴力無日無之，但一直未見調查、無人受罰，警方使用武力毫無代價，猶如置身法律之上，目前更疑似與黑社會「拍膊頭」，若未能解決警暴問題，其他行動亦是枉然。

公民黨黨魁楊岳橋批評，政府常將「止暴制亂」掛在口邊，但香港不會突然變回6月9日前的香港，除非政府回應五大訴求，否則香港不可能長治久安。

楊岳橋：不回應5訴求難長治久安

田北辰：遲早也要重啟政改

實政圓桌田北辰表示，一直認為成立COI是平息今次風波的關鍵，因鬥爭、暴力持續下去，政治取態兩極將愈來愈激烈、分化，「大家只看自己想看的片段，為了將來的香港，我們如何走下去？」他並強調，即使成立COI，亦須找來終院前首席法官李國能等中肯人選，令各方都能接受；並強調「遲早也要重啟政改」。

明報記者

（反修例風暴）

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