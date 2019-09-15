光頭警長央視受訪：舉槍因被搶槍

稱受騷擾不開心

劉在訪問中說，自己被推倒後，有人用力抱住他的頭，他的頭盔掉了，「暴徒們不停地打我」。他稱本來頭暈，發現有人要搶槍後，「我的全部靈魂好像一下子醒過來，我用盡全身力氣把槍搶回來」。報道稱劉是舉槍自衛，他說：「如果我保護不了自己和同事，我們會被打倒在地。槍械一旦被搶，極可能造成市民死傷。」而他仍保持了高度克制，一發布袋彈都沒射出。

他說事後遭到「惡意起底」，有人辱罵他及家人，甚至威脅要「殺全家」，令他不勝其擾，孩子在暑期也不敢外出，只能待在家裏。對於他和同事們遭受仇警騷擾，劉稱非常不開心，警方會依法追究。

報道稱劉身上還留有幾處傷痕，右眼看東西仍有重影，膝蓋有一處碎骨，10月初要接受手術。劉澤基早前獲邀在國慶期間赴京參加慶祝活動。他在訪問中稱這不是個人榮耀，而是整個警隊的榮耀。

（反修例風暴）