光頭警長央視受訪：舉槍因被搶槍

【明報專訊】7月30日晚葵涌警署被圍堵，持霰彈槍指向人群的警長劉澤基(圖)日前接受新華社、央視等內地媒體專訪。在訪問中被稱為「光頭警長」的他說，當晚和同事奉命救援一名因政見不同而被「暴徒毆打致休克」的男子，卻被「暴徒」圍攻，有一群人將他推倒，其頭、背、顴骨、眼睛都被打傷，「暴徒」又試圖將裝滿布袋彈的霰彈槍搶走，他不得不舉槍自衛。
稱受騷擾不開心
劉在訪問中說，自己被推倒後，有人用力抱住他的頭，他的頭盔掉了，「暴徒們不停地打我」。他稱本來頭暈，發現有人要搶槍後，「我的全部靈魂好像一下子醒過來，我用盡全身力氣把槍搶回來」。報道稱劉是舉槍自衛，他說：「如果我保護不了自己和同事，我們會被打倒在地。槍械一旦被搶，極可能造成市民死傷。」而他仍保持了高度克制，一發布袋彈都沒射出。
他說事後遭到「惡意起底」，有人辱罵他及家人，甚至威脅要「殺全家」，令他不勝其擾，孩子在暑期也不敢外出，只能待在家裏。對於他和同事們遭受仇警騷擾，劉稱非常不開心，警方會依法追究。
報道稱劉身上還留有幾處傷痕，右眼看東西仍有重影，膝蓋有一處碎骨，10月初要接受手術。劉澤基早前獲邀在國慶期間赴京參加慶祝活動。他在訪問中稱這不是個人榮耀，而是整個警隊的榮耀。