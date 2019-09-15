8．31太子站傷者憶警叫「有記者，唔走得」

傷者「坐定定」 質疑點錯數說法

記者會發言人毛信任（化名）稱民無信而不立，「太子站不能成為香港天安門」，要求港鐵交出完整閉路電視紀錄，以釋公眾對「太子站打死人」的疑慮。

民間記者會昨播放8．31被捕傷者S的影片，她說事件給她留下不可磨滅的創傷，因從沒預計警察會衝進有大量普通市民的月台「無差別襲擊」。

她說當時有穿黑色背心的警察大聲說「上面有記者，太子唔走得」。她又質疑救護點錯數的說法，因傷者難隨便移動，應「坐定定」；其次，她亦懷疑點人數的白色制服者是消防、救護還是警方。另外，她說自己在站內月台哮喘病發，至她被送到醫院，需時3個多小時，強烈譴責警方和港鐵的安排。

另外，裘真相（化名）稱，當晚自己乘荃灣線往荃灣方向，目擊對面往中環方向列車停下，有人大叫「first aid（急救）」。她憶述第一個從車廂被推出的傷者「爆哂血」，形容從沒見過有人傷得那麼嚴重，大家用紙巾甚至衛生巾為他止血。其後她離開油麻地站，目睹一個傷者被抬上救護車時是昏迷。

毛信任質疑警方、消防及港鐵的解釋仍未能消除坊間疑慮，呼籲港鐵交出完整閉路電視影片，亦要求當日在場的港鐵職員及負責點人數的消防及救護人員現身說法。

另外，就民陣今天遊行遭警方反對，民間記者會譴責警方不斷收窄港人的遊行集會自由。

（反修例風暴）