大埔中學關注組：1校10人集會遭罰

7間學校分別是聖公會莫壽增會督中學、大埔三育中學、恩主教書院、救恩書院、南亞路德會沐恩中學、羅定邦中學及靈糧堂劉梅軒中學。關注組代表稱，收到有個案是中學生稱只叫了一句口號，就被警察用槍指嚇，又有人被警察要求面壁站30分鐘，又被索帶綁手，被辱罵是垃圾和曱甴。學生代表強烈譴責警方使用不必要武力。有不願具名的被捕學生稱，當晚穿「街坊裝」在港鐵大埔墟站拉人鏈和叫口號，被警察以警棍及舉槍驅散，他被警方以「非法集結」拘捕。

雖然學生代表們均認為罷課未受太大阻繞，但他們得悉，區內某中學有約10名學生參與集會後遭學校記過或記缺點。也有不願透露校名的學生代表A稱，校長在開學禮說要建立一個多元意見平台，但又不希望在校園範圍內討論反修例事件。A憶述當時有學生站起來問：「學校不是叫我們要明辨是非嗎？為什麼我們要忍氣吞聲？」校長回答：「校內為何不可忍氣吞聲？」A質疑校長一方面想要建立「溝通平台」，另一方面卻做與此相違背的事。

（反修例風暴）