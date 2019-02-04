【周日人物】無聲撐抗爭 手語哥哥connect聾健 民間記招真面目示人 遭「藍絲」攻擊

對於警方記者會沒即時手語傳譯，「手語哥哥」認為這剝削了聾人知情權，所以他更加要站出來，化身聾人與健聽者之間的橋樑，而他做的手語盛載了他對這場抗爭的一句句「加油」聲。

文：羅嘉凝

攝：鍾林枝

黃耀邦與一名健聽的手語翻譯員一起受訪，翻譯員將記者的問題化成手語，黃耀邦以手語作答，再經翻譯員代他發聲，翻譯員是聾人與健聽者的橋樑。黃耀邦並非天生需要這座橋，他生來本是聽得見，只是6歲大病一場，從此就聽不見了，家中只有姊姊健聽，父母和哥哥均是聾人，他中小學入讀聾人學校，升讀大專修讀設計和英文，其後成為舞者。

在聾人的世界，要掌握音樂律動並非易事，但原來要讀取社會資訊亦很困難，他2014年辭去「政府工」，負笈美國進修舞蹈，在異鄉的新聞報道上看見催淚彈橫飛的金鐘，才「炸醒」了他的「社運魂」。今年爆發反修例運動，他積極在民間記者會、公務員集會等做手語即時傳譯，助聾人讀取資訊。

傘運異鄉見催淚彈橫飛 炸醒社運魂

即時手語翻譯需聾聽合作，他於記者會前一兩小時就到場，熟讀新聞稿及研究如何用手語演譯部分用字，例如「反送中」等字眼，若照字面直接打手語，聾人不會明白，所以他會補充意思成「反對從香港送去內地」；「光復香港，時代革命」則擴充成「香港先是黑暗，有光照後，除去黑暗，現在就是革命」，他比喻成查字典，不單是表述那個字，而要表達那個字的釋義。

最難一次 民陣集會遇多國語發言

他說，健聽者會在記者會將發言內容向聾人傳譯員做手語或寫字，聾人傳譯員消化後，再對鏡頭做手語，而做手語有五大要素：手形、表情、手的位置、方向、動作。難度最高的一次是6月26日民陣於G20前的集會，大會以多國語言宣讀宣言，他雖懂得香港手語、國際手語、美國手語、韓國手語，但遇上法語、日語等發言時，他只能硬着頭皮盡力而為。

曾有德國記者驚訝他沒戴口罩，他就解釋因表情在傳意上非常重要，遮住面容會影響聾人理解，而他是一名譯者，「光明磊落，不怕有什麼後果」，但他亦做好心理準備，將來有可能會出事。其實早有「藍絲」口誅筆伐過他是「大台」，他一臉無奈地打手語道「這是無稽之談，他們沒有理性」，而他不會接來歷不明的來電和回覆陌生人的信息。

不戴口罩 傳意靠表情

黃耀邦說，做手語傳譯是他支持這場抗爭的方式，曾有組織向他支付傳譯薪金，他斷然拒收，因為他是自發而來，「尤其早前呼籲市民罷工，別人罷工一天沒薪水，我去罷工集會做傳譯收錢，這樣實在不太好」，而驅使他投身這運動的是因為「我愛香港」，希望香港進步。

自言參加的遊行均獲批不反對通知書，但他不以「和理非」自居，只形容自己只是一個聾人，希望其他聾人亦可參與這場社會運動，爭取五大訴求，更期望這場運動可聯繫到盲人、傷殘者、少數族裔、性小眾等，因為他們全都是香港人。

（反修例風暴）