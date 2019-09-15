西方非出路 政法委籲港青北望

政法委上周四（12日）發文批評長和系創辦人李嘉誠縱容犯罪，昨再發表一篇以〈香港怎麼救之二：那些香港街頭的年輕人，能找得到自己的出路嗎？〉為題的文章，指示威者破壞了立法會、智慧燈柱等設施，餐飲、零售等行業動輒百億元損失，批評他們為了自由，親手把自己的家園化作斷瓦殘垣。

文中提到香港年輕人的出路，批評在西方協助下迎來民主自由的地方「無一不是一片焦土」，稱「出路其實在家裏」，認為中國在就業創業、求學及生活上都為香港青年提供機會，呼籲他們把眼界放寬一點，別封閉自己在香港本土環境及困死在只說「正宗粵語」的小圈子裏。

美國國會將審議《香港人權與民主法案》，黃之鋒呼籲美國國會通過法案，他周二（17日）將出席相關聽證會。他將與法案提案人、共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）會面，但未知他會否拜會政府官員。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀昨日在商台《政經星期六》上表示，相信《香港人權與民主法案》不會太快通過，由於特區政府已經正式撤回修例，法案需要大幅修改。她認為法案不會促進民主發展，只會引來制裁，香港的信貸評級進一步下跌，影響金融，對香港打擊很大。

（反修例風暴）