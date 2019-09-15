促官落區做「沙包」紓民怨

批政府文宣落後 讚《願榮光》質素高

另外，曾鈺成認為政府在文宣上「遠遠落後」於反修例示威者。他不評論《願榮光歸香港》歌詞含意，但讚揚《願榮光歸香港》一曲質素高。

曾鈺成昨日出席港台《星期六問責》表示，風暴發生至今不是做一兩件事就平息得到，但政府公布4項行動是「踏出一步」。節目後他稱，萬事起頭難，踏出第一步艱難，希望政府不要輕易放棄，即使首兩場落區活動「食檸檬」亦要堅持。

政府邀請所有區議員周三（18日）到政總出席「對話會」，與林太和主要官員對話，但被泛民建制同批無用。作為民建聯創黨主席的曾鈺成說會勸民建聯成員出席，認為可以趁機「鬧政府」。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀昨在商台《政經星期六》形容「對話會」成效不大，該黨已有區議員表明拒絕出席，因不願被當布景板。她建議林太直接落區，走進社區會堂與市民接觸交流，又可根據人口結構抽查網民作網上即時交流。

公民黨昨表示，他們的區議員全體杯葛「對話會」，認為現時「五大訴求，缺一不可」的民意已經十分清晰。民主黨主席胡志偉亦稱，看不到有該黨區議員有興趣出席，稱政府有「劇本」，若區議員出席，政府之後就會向媒體說「盡晒力」，但政府實質「唔聽人講」，社會有共識的獨立調查委員會都不做。

（反修例風暴）