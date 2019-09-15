解讀港澳辦政改說法 曾鈺成：無話非要8．31

曾鈺成昨日在港台《星期六問責》上表示，房屋土地問題是特區政府能力範圍內的事，而解決政改問題則較複雜，上次政改失敗，因為民主派不接受「8．31框架」，但他認為不應將上次失敗原因成為以後都不能討論政改的藉口。

稱有溫和泛民願8．31框架討論

他指出，港澳辦新聞發言人楊光本月3日提及政改時稱，雙普選要在《基本法》框架和人大常委決定前提下討論；曾鈺成稱，「我從良好願望（看），佢都無強調話非得要8．31不可……我們願意在基本法框架去傾，係咪有得傾？」他又稱近期曾與溫和民主派接觸，對方私下稱願在人大8．31框架基礎上討論政改，明白「一開始唔要8．31就無得傾」。

胡志偉斥「廢話」 質疑中央是否願意

民主黨主席胡志偉接受查詢時表示，他沒有與曾鈺成討論，強調「如果在8．31基礎上傾，是假普選」，故對他來說亦「無得傾」。胡志偉對曾鈺成說可在8．31框架外討論政改的說法感不解，質疑中央政府是否願意，批曾鈺成所說的是「廢話」，促他「啟動一個傾法，係將8．31掟埋一邊，而中央又會接受的」。

至於回歸以來中央對港政策是否走錯了方向，曾鈺成說中央和港人近10多年出現了「較消極的互動」。他說，一方面香港發生了些事令中央要加強對香港管控，中央用了「全面管治權」、「底線」等言辭，即使不是有具體措施，都令港人覺得「是否要收回我們高度自治權」；港人對此作出回應，中央就覺得愈來愈反叛，於是加強管控。他形容此循環令「一國兩制」愈來愈難，而今次事件是一個機會令大家靜下來想想如何解結，令大家重建互信。

被問到政府民望低，現時推出民生措施會否適得其反，曾鈺成稱在政府民望低時推出任何措施，難度會更大，但若加快覓地建屋速度，「可能都會贏回些支持」；又稱若說年輕人因買不到樓所以上街，是不公道。

明報記者

（反修例風暴）