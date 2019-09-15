撐警者遺「未來」醫生收據 港大促深圳醫院調查

【明報專訊】大批持中國國旗的人昨到淘大商場聚集爆發衝突，混亂間一名疑撐警的女士受傷送院，遺下數張醫生收據，其中一張簽發日期是明天（16日），簽發的醫生名為樊潔玲，與香港大學深圳醫院急症科部門主管同名。港大醫療系統發言人稱留意到網上有指一名港大深圳醫院醫生發出懷疑虛假應診證明，已要求該院院長盧寵茂即時暫停涉事醫生職務，並調查事件。
送院女子遺下的6張醫生收據，日期分別為本月10日至14日及16日，每張標明收取了1000元，另有一份保險公司的索賠申請表。有關收據及申請表均由名為樊潔玲的醫生簽發，該醫生與港大深圳醫院急症科部門主管同名。有關收據及申請表上列出的醫生地址均為大窩口邨富德樓地下1號舖，公司為Faith Medical Group。公司註冊處資料顯示，Faith Medical Group是康民醫務中心有限公司，持有人為樊潔玲及樊家樹。
涉事醫生與主管同名
港大促深院暫停職務
記者向港大深圳醫院院長盧寵茂了解，他稱對事件不太了解，不方便回應，亦無資料可補充。
港大醫療系統發言人稱，留意到網上有指一名港大深圳醫院醫生發出懷疑虛假應診證明，已要求該院院長即時暫停涉事醫生的職務，並調查事件，以釋除公眾疑慮。