撐警者遺「未來」醫生收據 港大促深圳醫院調查

送院女子遺下的6張醫生收據，日期分別為本月10日至14日及16日，每張標明收取了1000元，另有一份保險公司的索賠申請表。有關收據及申請表均由名為樊潔玲的醫生簽發，該醫生與港大深圳醫院急症科部門主管同名。有關收據及申請表上列出的醫生地址均為大窩口邨富德樓地下1號舖，公司為Faith Medical Group。公司註冊處資料顯示，Faith Medical Group是康民醫務中心有限公司，持有人為樊潔玲及樊家樹。

涉事醫生與主管同名

港大促深院暫停職務

記者向港大深圳醫院院長盧寵茂了解，他稱對事件不太了解，不方便回應，亦無資料可補充。

港大醫療系統發言人稱，留意到網上有指一名港大深圳醫院醫生發出懷疑虛假應診證明，已要求該院院長即時暫停涉事醫生的職務，並調查事件，以釋除公眾疑慮。

（反修例風暴）