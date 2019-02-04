200人天水圍遊行 與警對峙

昨午2時半，陸續有人到天秀公園聚集，部分人蒙面，又揮動美國國旗。郭小姐與母親一同參與遊行，在公園用口風琴吹奏《願榮光歸香港》。郭媽媽說希望透過遊行爭取更文明、更自由，不希望香港倒退。

遊行隊伍於下午3時半起步，估計有逾200人。遊行人士沿行人路前行，大致和平，除喊「光復香港」、「五大訴求，缺一不可」等口號，領頭者亦多次高唱美國國歌，叫「美金來了我帶路」口號。

遊行隊伍轉入天瑞路，在天頌苑對開遇上警察防線，防暴警察隨即舉藍旗，警告眾人正參與非法集結，若不離開，會以武力驅散。雙方相距約50米對峙，警方之後再舉藍旗，此時示威者說隊尾已安全撤離，所以決定離開。

一度堵路 未爆警民衝突

示威者之後進入T-Town商場，部分人離開，有全副防衛裝備示威者與持不同政見男子輕微衝突，男子懷疑被襲後坐在地上。之後示威者聚集在天頌苑內研究撤離路線，有部分示威者獲屋苑居民暫時收留。

示威者散去後，有過百街坊在場指罵防暴警察及唱改篇歌嘲笑警員，雙方再度對峙，部分警員之後撤退時，群眾發出歡呼聲。之後有示威者突襲堵路，以膠水馬等設路障後散去。至晚上近8時，大批防暴警察一字排開清走路障，又在天橋上設防線，其後陸續散去，未見有人被捕。

（反修例風暴）