中學生烈日集會 不忘溫書冀貢獻社會

以往為滿足父母 反修例後改變

戴口罩、額頭貼着退熱貼的Peggy讀中六，昨與一眾參加者席地而坐，手持地理科筆記溫習。被問到烈日當空溫習會否辛苦，她笑說周一有三科測驗，「𠵱家唔辛苦，今晚仲辛苦」。Peggy說家人不允許她出席示威活動，以往多次和昨日一樣，都是訛稱外出溫習。她曾因家人不允許而缺席遊行，形容當時「個心好唔舒服，覺得好對唔住」，未能專心。她說反修例運動令她改變不少，以往她想入大學純粹為了滿足父母，現在則希望入大學「做個有用嘅人，為社會做番啲嘢」。

盼讀護理做義務急救員

Cherry亦是應屆文憑試考生，昨在集會中坐地彎腰做數學練習。她說文憑試不容忽視，「香港教育制度係咁，DSE影響你一生」，自中五開始她已以入讀護理系為目標，起初着眼於護士行業缺乏人手，容易入行，但經歷反修例後，她深信義務急救員必不可少，「如果做到（入讀護理系）就可以幫佢哋做呢個崗位」。她形容自己以前是「港豬」，感每年七一遊行的人很傻，但體會過後，覺得「原來熱唔係好難（捱）啫」。

中學生反修例集會一個月內兩度舉行，對上一次是8月22日，當日有過千人參加。昨日集會有教師、家長、學生和議員上台發言，台下亦設小組討論環節。中四生Lukas是6名召集人之一，他說8．22集會後「意猶未盡」，再度舉行集會因社會對參與示威活動的中學生有許多不理解，中學生亦缺少機會發聲。

（反修例風暴）