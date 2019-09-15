「關心一線」開學周收20求助 八成中學生 與警察子女做朋友 學生憂被杯葛

明報記者 許芳文 黃心悅

警改手冊職業免累子女

有大埔區中學的反修例關注組成員說，曾在校內叫口號時，有「偏藍」的同學會大叫支持警察。他說校內同學都會相互尊重，也鼓勵雙方和平理性討論，校內連儂牆也歡迎不同政見學生表達意見。另一大埔區中學的反修例關注組代表則說，大埔及北區內地生愈來愈多，在校內派發文宣時會傾向先以高年級入手，暫不向低年級宣傳。

香港青年協會業務總監徐小曼說，青協「關心一線」在開學後的一周內接獲約20宗與反修例相關的求助個案，當中七成至八成求助者為中學生，其餘是大專生，普遍出現焦慮、不安及掙扎的情緒。

徐小曼說，有升中女學生致電熱線求助，說與小學好友入讀同一所中學，惟她知悉對方家人是警務人員後，擔心受近日杯葛警察子女的情緒影響，與好友保持朋友關係會被同學排斥，「想幫朋友，因為覺得同學沒有什麼問題，但擔心自己受牽連」，她因不知如何自處，在朋友關係上掙扎。

不投入討論 女生感孤立

徐又說，有中四男生在暑假較少參與反修例行動，主要在家看新聞，他開學後受校內氣氛影響，開始與同學一同參與連儂牆及人鏈等活動。然而，有同樣在暑假較少參與行動的中二女生，面對校內同學積極討論，反而感到焦慮，「熱烈討論的同學，會指摘沒有付諸行動參與事件的同學，所以感覺被孤立」。該女生不知如何回答同學問題，擔心被質疑「你無出過嚟？唔係嘛？」，群眾壓力令她開學後無所適從。

徐相信這些求助的學生在現實中未必有渠道去傾訴，欣賞同學願意求助，她說社工接聽電話時未必能即時提供解決方法，主要聆聽及理解學生的情况，令他們覺得自己並不孤單。她認為校內氣氛、同學情緒等會隨社會情况演變。

籲先處理情緒 不急論政見

明愛堅道社區中心註冊社工文子君則稱，有警察為免子女受仇警情緒牽連，會突然「轉行」，部分人更改子女手冊中父母職業類別。她相信校園會成為反修例風波的「新戰場」，包括學生會因政見而分黨分派，建議家長及教師等留意學生情緒，如有問題，應先處理情緒方面，毋須急於分析政見之別。她補充，社區中心近期接獲初中生、父母及中年人等求助，部分年輕人對政府不回應五大訴求感「好無力」，中年人亦對打鬥場面感到內心「不舒服」。

（反修例風暴）