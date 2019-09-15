被罵黑社會 男子：邊個過來就打死

藍衣人被指「影大頭」遭拳打

下午2時起，淘大商場外開始爆衝突，一名男子頭部受傷流血，有戴頭盔及穿反光衣的義務急救員上前欲協助他治理傷口，男子大聲回應「唔使你！」後自行走開。

4時許，多名大漢在牛頭角道近啟祥道位置，站在馬路中央與另一批意見不同的人互罵，有市民指罵幾名男子為「黑社會」，其中一名男子回應稱：「我夠膽同你哋單挑，你夠膽咩？」該名男子其後對同伴說：「邊個行過來就打死一個人，打到佢死為止。」其同伴舉高手中長傘回應稱「好」。幾名男子其後走到防暴警察前，高叫「支持警察」。旁觀市民起哄，有人向防暴警察說：「睇吓支持你嗰啲係咩人？」亦有人高叫「警黑合作」。

約4時半，警員陸續上警車離開，但之後再起衝突，在商場外，有中年女子被人指「影大頭」，混亂期間她跌落電梯，嘴部流血，由擔架抬走。另有商場內穿藍衣中年漢亦被指「影大頭」，在商場外被人用雨傘刺及拳打，男子躺地，其間清醒，5分鐘後數十名持警棍警員到場護送男子上警車，警察其間推開所有穿反光衣的記者及急救人員。

（反修例風暴）