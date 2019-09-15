藍衣人拆連儂牆毆街坊 無人被捕

警方籲雙方冷靜 未截查

昨早10時許，50多名身穿印有「I love香港」及「I love警察」藍色上衣的人手持國旗，從北角起步，走到港鐵炮台山站外，前警員、「忠義民團」成員石房有亦身處隊伍中，隊伍其間不斷高叫「中國加油」、「支持警察」等口號，又高唱國歌。他們下午1時許抵達炮台山站，即利用隨身工具拆除連儂牆上的海報及告示貼等。

有街坊見狀上前阻止，被藍衣人推倒在英皇道上圍毆，部分藍衣人利用手持國旗旗桿擊打其中一名倒地街坊，藍衣人圍毆兩人約1分鐘後，有警員到場分開他們，並不斷勸雙方冷靜，惟警員未有截查藍衣人，並讓他們離開。有街坊不滿與警員理論，警方未有理會並收隊離場。

至下午3時，20多名街坊自發到場修復連儂牆，林先生說，對大批藍衣人破壞連儂牆感到相當憤怒，他從網上得知事件後，立即到現場幫忙重建連儂牆，「等佢哋團火散咗，避免強硬直接衝突」。他說希望以和平理性方法表達訴求，不願流血事件再發生，「但仍會勇敢企出嚟表達訴求」。

另外，昨午12時許，20多名男女組成的「清潔隊」到將軍澳坑口文曲里連儂牆，他們帶備鐵鏟等工具拆毁連儂牆，其間有青年見狀拍攝拆毁情况，5名「清潔隊」大漢突然向他施襲，他臉、頭及手受傷，眼鏡被打斷，「清潔隊」的人逞兇後逃去，並遺下大批工具。有街坊目擊事件報警，約20名警員之後到場，未有拘捕任何人，遇襲青年由救護員送院治理。

（反修例風暴）