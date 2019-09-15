便服者持警棍制服巴士客 車長促示委任證被投訴阻差

對於上述兩宗個案用警棍者是否警員，警方至截稿前無回覆。

是否警員 警方未覆

根據網上影片，兩名乘坐2A巴士的年輕人，在樂華總站下車時被兩名便衣者制服，當中藍白間條衫男子腰間疑有佩槍，要求被制服者「趴着」；另一名黑衫、持疑似警棍男子隨即拉住被制服者令其趴着。其後有3名同樣身穿便服者「增援」，其中一人持警方防暴頭盔，另一人腰間疑有槍。一名被制服者哭泣：「做咩拉我啊？我咩都冇做過。」間條衫男子要求圍觀者行開，有男子靠近他，間條衫男子即叫「你行開，唔好同我講嘢！」再撲向市民後自己跌倒。

在場的九巴車長陳先生向本報稱，受事件影響無法開車，巴士脫班需向運輸署交代，故他要求間條衫男子提供委任證及警員編號以向公司報告，惟對方拒出示；陳再問增援的軍裝警員，對方反抄低陳先生資料，稱會向巴士公司投訴他阻差辦公。陳說，詢問警察資料只是執行職責以向運輸署交代，不滿被指阻差辦公，但警員不出示委任證令他投訴無門。

另外，網上影片亦顯示昨午在淘大商場，有穿白T恤、墨綠色短褲男子協助一名白衫警員，將赤膊男子按在地上，白衣男身上無掛證件，手持疑似警棍。有在場者質疑他為休班警，不斷問：「委任證呢？」男子沒回應。

同時，網上流傳一條無綫新聞台昨午3時33分播出的片段，一名軍裝警在街頭制服一人時，戴着手套將不明物件放進該名被制服者的左邊褲袋內，被網民質疑「插贓嫁禍」。本報向警方查詢上述兩宗制服他人的持棍者身分和其行動原因，以及警員為何要將物件放進被制服者褲內，至截稿前無回覆。

（反修例風暴）