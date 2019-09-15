兩派淘大混戰 警帶走10多青年 父尋子斥「見後生就拉」 港台片段持國旗者獲放走

有目睹警察行動的婦女跪地哀求警察勿打人；到場尋子的父親質問警員「做乜捉我個仔」，稱兒子只是到商場吃東西，斥責警方「濫捕、野蠻、好似黑社會，見後生仔就拉」。

數百人商場唱國歌 與戴口罩者互毆

數百名手持國旗者昨午2時許在九龍灣淘大商場中庭唱國歌，聲援日前在這裏唱國歌被罵的教師，並高呼支持警方口號；另邊廂，有街坊及戴口罩者叫「光復香港」等口號。約2時45分，10多名戴口罩者到場，被持國旗者推撞並要求除口罩，兩派人互相拳打腳踢、掉雞蛋、以雨傘攻擊等，有人倒地、頭部流血，有男子衣服被撕開，其胸前衣服染血，其間亦有白衣和紅衣人以粗口指罵記者和舉粗口手勢。

約3時10分，大批軍裝和防暴警員到場隔開不同意見者，英籍總警司陶輝亦在場。警方分開兩批人，帶走部分人。數十名警員其後突然向商場門外跑，並在平台將最少10名青年制服在地上，鎖上索帶，有人其後被要求面壁蹲在地上，最少兩人因涉非法集結被捕。當中最少4名被捕者受傷，要由救護車送走，另有警員手肘有疑似擦傷傷口。同時，根據港台片段，警員在平台制服青年時，人群中有一名持國旗者獲放走。

約4時，商場內有兩男子被警察制服，包括一名23歲青年，其父楊先生從電視見兒子被制服，即與妻子趕到商場。他質問持圓盾警員，其子只是往吃東西，何以會被捕，又展示住戶證，並隨着一隊後退警員一路走落扶手梯，警員一直沒回應。他激動地向記者稱，兒子沒戴口罩、沒穿黑衣、沒有裝備，並斥警方「濫捕、野蠻、好似黑社會，見後生仔就拉」。

見警拘人 有人豎拇指 婦人跪求勿打

在商場外清場期間，警方一度舉黃旗警告及持霰彈槍戒備，有軍裝警員手持胡椒噴霧，舉起指向圍觀者的臉部。防暴警察制服多名婦女及年輕人，有持國旗者鼓掌歡呼，並向警員豎拇指。有女子不忍落淚，更有市民指罵警員「蝦女人」，亦有婦人雙膝跪地哀求警察不要打人。

約4時半警員陸續上警車離開，其間有人向警車掟石、撒溪錢、拍打警車。警員清場期間，本報記者不見商場內有份打鬥的建制陣營者被捕。被問到警方在九龍灣拘捕了多少人、罪名、年齡，有多少名持國旗者被捕，警方至截稿前無回覆。

區議員籲球場「一人一邊」免困獸鬥

觀塘區議員、淘大花園業主委員會主席葉興國說，昨接到楊先生求助後，到將軍澳警署協助，至晚上仍未知道楊的兒子被捕原因，警署內亦見10至20名被捕者。他昨午有到商場調停，盼雙方勿在商場唱歌，「可以去球場一人一邊唱，在商場內會變困獸鬥」。

昨晚約30名居民圍淘大管理處，不滿管理員放警員入商場，商場高級經理多次強調管理處無報警，事前不知警方會進入，亦已盡力維持秩序，但在場人數過多，在場居民仍不滿管理處處理手法，擾攘逾兩小時。

根據醫管局資料，截至昨晚9時半共有25名18至67歲傷者送院，23人情况穩定，2人情况未有資料。

明報記者

（反修例風暴）

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