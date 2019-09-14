自由黨晤林鄭 倡全民派一萬元「舒舒氣」

倡河套區改建公營房屋

自由黨主席、飲食界議員張宇人說，全民派1萬元可參考2011年政府向全民派發6000元的做法，認為行政成本低。該黨的批發及零售界議員邵家輝稱，香港零售業生意跌幅非常明顯，自由黨亦建議政府向零售、飲食等商舖提供一萬元資助。另外，自由黨盼港府能夠協助業界在海外設立香港工業園，助港企轉移生產基地。

在土地房屋方面，自由黨建議政府利用深圳河套區原興建港深創新科技園的土地，改為興建公營房屋。對於河套區土地擁有權屬深圳，張宇人稱該黨只是拋主意，希望加快土地供應。

被問到是否同意引用《收回土地條例》覓地建公屋，自由黨黨魁鍾國斌認為增加公屋供應最快做法是公私營合作模式，而引用收回土地條例，司法覆核時間可能很長。

林鄭月娥早前就應對反修例風波提出4項行動，包括設對話平台。被問到政府是否應成立獨立調查委員會，鍾國斌說4項行動還沒正式開始，應視乎成效再評估是否成立獨立調查委員會。他希望對話平台的建議能解決社會深層次矛盾。

（反修例風暴）