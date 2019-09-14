林鄭邀區議員對話 泛民建制有保留 新民黨人：不做布景板 民主黨人：無咩好傾

邀全體458人 傾兩小時

全港有458名區議員，政府在邀請函中稱區議會是連繫政府與市民的「重要橋樑」，政府十分重視區議會的意見。

新民黨屯門區議員甘文鋒昨表明不會出席，批評邀請時間倉卒，對區議員毫不尊重，且會面時間不足，他沒興趣到場當「布景板」。他說，期待特首及高官到社區接觸市民，而不是在政總「召見」一班區議員。大埔區議會主席、民建聯黃碧嬌稱會出席，同樣認為會面時間不足；至於會提出什麼意見，她說希望留多些時間予他人表達。她認為政府可能想在落區與市民對話前，先聽區議員的意見。

發言「一人30秒也沒有」

至於民主派，黃大仙區議員、民協主席施德來批評林鄭月娥沒有誠意溝通，「400多個議員，只有兩小時見面，一人講一句的話，一人30秒也沒有」。他認為對話會只是「做騷」，他傾向不出席。他認為若林太有誠意展開溝通對話，對象不應是區議員，而是廣大市民。

南區區議員、民主黨副主席羅健熙亦稱「無咩好對話」，即使他最後出席，都不會「好聲好氣同佢（林鄭月娥）傾」，定會重申「五大訴求」。南區區議員區諾軒亦說收到邀請，但出席興趣不大。他說有傳林太在禮賓府轉達中共要求控制香港主要行業，律政司長鄭若驊又稱正研究《緊急法》、《蒙面法》，若政府真的聽社會意見，應立即停止這些「敵我鬥爭」行為。

民政署：特首正籌備「落區」

對於未來會否繼續舉行「對話會」，民政事務總署回覆稱，與區議員會面跟特首早前公布和司局長走進社區與市民對話「屬兩項不同的活動」，後者正在籌備，詳情有待公布。

明報記者

（反修例風暴）