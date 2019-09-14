6．12首人被控暴動 21歲救生員准保釋

被告冼嘉豪（21歲）任職救生員，他被控一項暴動及兩項抗拒警務人員罪名，暫毋須答辯。控罪指他於本年6月12日在立法會綜合大樓公眾入口外連同其他身分不詳者參與暴動，並於同日同地抗拒執行職責的警務人員，即警長34730及警員20338。控方透露，案件將轉介區域法院審訊。

據悉，當日下午3時至4時大量示威者在立法會大樓外聚集，並向警方投擲雜物。警方向示威者推進，被告逗留且向警方擲物，包括雨傘。警方將其拘捕時被告抗拒，導致一名警員手肘擦損。

控罪書罕有無披露警員姓名 警：慣例唔係永遠

對於控罪書沒有如慣常披露警員姓名，律政司代表庭外表明手頭上也沒有資料，稱並非刻意隱瞞，並找來案件主管、有組織及三合會罪行調查科高級督察孔繁康到場解釋。對於質疑控罪書一向有警員姓名，孔繁康稱，裁判官及辯方在庭上都無質疑，「慣例唔係永遠」。

涉燒國旗被告 投訴屈打成招

另外，22歲太陽能板技工黃卓禮，涉嫌於9月1日在東涌示威時焚燒國旗，並燒毁附近的水馬及橫額，被控串謀侮辱國旗、縱火等4罪，早前被拒保釋，昨在西九龍裁判法院獲准以6000元保釋須遵守宵禁令，不得離港，每日往警署報到。案件將於11月15日再訊。

辯方投訴，被告在住所被捕時遭警員毆打腹部兩下，又稱警員恐嚇他不招認就拘捕其家人；被告在沒有律師陪同下錄取5份口供，稱警員在錄影會面後更掌摑他，形容口供有「屈打成招」之嫌。被告亦害怕不合作被毆打，一度不敢要求由律師陪同。

【案件編號：ESCC2123、WKCC3606/19】

（反修例風暴）