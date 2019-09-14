抗爭日模心連香港 盼自由歸於這裏

返日澀谷集會撐港 月底再來

25歲的平野鈴子是和服模特兒，愛穿和服，熱中茶道、花道。她於6月12日接到朋友來電哭訴，得知香港警察大放催淚彈、布袋彈、橡膠彈，「要為朋友做點事」，平生首次走上街頭，後在東京、新宿、銀座等組織了10次反修例集會和遊行。

組織集會遊行，遇內地人唱國歌，有內地人網上揚言說「要幹掉你們」，但她沒退縮，只憂內地勢力坐大，將吞噬所享有的自由，「今日香港，明日台灣，後日就是日本」。

曾兩度來港觀光的她，9月3日為反修例再來港，目睹警察在太子站拖行疑已失去意識的被捕青年，形容警察「不可原諒」，她說，推想8月31日警察在站內打死人不足為奇。她看見香港警察會保持距離，因怕被襲，也有心理準備會被捕。

在翻譯員陪同下，她去過添馬公園三罷集會、青衣連儂牆、機場「接機」，遊行到美國總領事館，在港每晚到旺角警署外聚集，她欣賞港人創意，將兒歌《有隻雀仔跌落水》改為《有班警察毅進仔》，外人看示威者於中環港鐵站出口縱火，她認為這是勇武派爭取時間讓和理非退場。

示威令觀光客卻步，她形容「這是短暫的痛」，她勉勵示威者，縱有很多新聞令人痛苦、灰心，但現正是時代革命，大家要繼續「打仗」，並告訴港人「放心守護你們出生之地，世界都會關注你們」。她分享曾因父親家暴而自殺，她盼香港青年不要放棄。

學懂廣東話：五大訴求 缺一不可

這個看似文靜婉約的女子，不嫌遊行時喊口號嘈吵，倒說感覺良好，亦羨慕香港各區有連儂牆，她9月9日離港時，笑說學懂了一句廣東話：「光復香港、時代革命；五大訴求、缺一不可。」

明報記者 羅嘉凝

（反修例風暴）