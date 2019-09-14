爆眼女子獲准覆核 警允封存醫療報告

法官形容申請範圍狹窄

無關法庭應否批出手令

申請人為爆眼女子「K」，答辯人為警務處長，有利害關係一方為伊利沙伯醫院行政總監。法官林雲浩在判辭指出，目前的司法覆核申請與警方應否申請手令，或法庭應否批出涉案手令無關，形容本案的覆核申請範圍非常狹窄，只涉挑戰警方拒絕提供手令的議題。林官認為，相關議題具可爭辯之處，值得法庭充分考慮，故批出覆核許可的申請，聆訊日期待定。

申請人同時向法庭申請兩項臨時濟助，分別為禁止警方進一步閱讀、使用，及或分發申請人的個人資料，直至撤銷警方手令的司法程序有決議前，以及警方必須向申請人提供手令。

申請禁警使用個人資料

官指警承諾不使用 暫不下令

林官指出，由於警方目前不反對封存相關醫療紀錄，同時承諾不使用相關紀錄，故暫不就臨時濟助的申請作任何命令。

申請人一方早前稱，警方的做法令她無法向法庭申請撤銷警方的申請，剝奪《基本法》第35條保障其提出訴訟、及時保護自身合法權益等權利，又批評警方製造米已成炊的局面，令是次覆核淪為學術討論。

警方則認為，議題涉「公共利益保密原則」，與侵犯市民權利的議題無關，同時不反對向申請人提供某些資訊，又形容涉案手令已被徹底執行，申請人目前針對手令的覆核已來得太遲，認為申請人大可循民事訴訟等方法控告警方侵犯私隱，但手令的內容同樣無助申請人進行下一步的法律行動。

【案件編號：HCAL2643/19】

明報記者

（反修例風暴）