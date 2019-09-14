零售市道遜去年 老三陽：過去兩月月蝕百萬

銅鑼灣不時有示威，位於銅鑼灣白沙道的南貨店老三陽雖沒被催淚彈波及，董事總經理祁玉鳳稱近期人流大跌，偶爾會提早落閘。她表示，該舖租達6位數字，加上「燈油火蠟」，員工薪金等，7月及8月都各蝕7位數。

應節食品滯銷 酒樓需「遲找數」

中秋向來是消費旺季，老三陽會賣蘇式月餅、湯圓等應節食品，也有顧客選購大閘蟹送禮。祁玉鳳說，今年少了一批公司客，加上旅客幾乎不復見，周末人流大減。她舉例，往年中秋能賣一兩千盒湯圓，今年至昨中秋正日也僅賣數百盒。她又說，有向該店買食材的酒樓說需要遲找數，她也表示體諒。

除了食品店，有在灣仔188商場的玩具舖店主稱，近兩個月的生意明顯下跌，以往暑假很多人在會展行完展覽，會轉到商場行街。近月客人消費意欲低，以該店為例，7月仍能收支平衡，8月要「倒貼」交租，生意額較平日跌四成，「8月的活動很多，大家都很忙，社會氛圍差很多，很多人根本沒有興趣行街」，他認識商場有準備續租的店主，都正與業主商量減租。

他說，近月每逢周末在港島有遊行，整個商場會空無一人，他與其他店都會提早關門，「有時我都出去（遊行）」，又稱上周中環有遊行，原本不涉灣仔，但警方關閉中環站，遊行者行到灣仔，其後關閉灣仔站，他只好提早關店。

另外，食物安全中心昨回覆表示，由今年8月至昨日，共有4批大閘蟹進口本港，包括2批共重約200公斤、從日本進口，以及2批共重約600公斤、從內地經韓國進口，全部附有衛生證明，並已獲中心檢測合格。

大閘蟹供港 800公斤檢測合格

自從本港驗出內地大閘蟹含二噁英，供港大閘蟹批文受阻，去年有蟹要經韓國運內地蟹來港。祁玉鳳稱，暫未獲內地批文，今年再以外國轉運形式入蟹，本月11日晚首批共20籮內地大閘蟹抵港。她說今年大閘蟹收成比去年好，6至8両大閘蟹尤其豐收，10月初至中最當造，現3両的雌蟹每隻60元；4.5両雄蟹每隻110元；5両的雄蟹每隻140元。

（反修例風暴）