鴨脷洲邨擲腐液 網民緝兇點錯相 傷者：預咗掟嘢 冇諗過係鏹水

見男子伸手出窗 3樽腐液墜身旁

傷者阿旦傷勢較輕，他稱事發時有逾百人在海怡半島商場外唱歌，約30人其後轉到鴨脷洲西邨，途經利澤樓對開空地時高叫口號，其間一名男子從利澤樓十多樓伸手出窗外，3瓶不明液體隨即從高處墜下，於阿旦腳邊約10呎外爆開，內裏的腐蝕性液體濺中約多人，「我哋預咗西邨有人會掟嘢，好似啲雞蛋咁，但我哋冇諗過真係會掟鏹水」。其同行友人Ken雙腳被腐液濺中起大量水疱，右邊面頰亦被濺中，與另一名雙腳被濺中的少女傷勢較嚴重需要留醫。

記者昨早返回利澤樓觀察，發現房屋署自去年10月起，曾貼出多張警告居民勿高空擲物的通告，其中一張本年6月發出，上款更指明「利澤C3住戶」。房屋署回應，稱通告為恆常張貼，過去該邨未有接獲高空擲物個案。

七旬婦聞聲探頭 被誤指兇徒

網民前晚大舉搜索兇徒所住樓層，矛頭直指利澤樓18樓一單位，該單位住戶嚴先生與年逾70歲的母親及一名外傭同住，稱事發時母親正伸展筋骨，聞嘈雜聲即探頭向窗外察看，得知有人投擲腐液傷人，豈料竟被街坊誤會。警方亦曾登門搜查，向其家人錄口供後未有發現便收隊，對被誤指是兇徒感無辜。下午約1時許，西區重案組1隊探員曾返回鴨脷洲邨利澤樓調查，於邨內尋找目擊者，約45分鐘後離去，其間未帶走任何人。

民主黨社區主任陳堡明表示，其中兩傷者為中學生，自己於事發後曾敦促當區房署負責人配合警方調查，並翻查大廈所有閉路電視片段，然而利澤樓外牆僅有3個閉路電視鏡頭，事發地點並非拍攝範圍內，已要求房署加裝。陳又說，嚴先生一家是其政黨的忠實義工，呼籲街坊「多fact check，不要殺錯良民」。

（反修例風暴）