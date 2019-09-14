「保港」組織叫馬道立下台 林鄭：不應向法官施壓

大律師公會律師會譴責：不滿可上訴

特首林鄭月娥昨發表聲明指出，法治和司法獨立是香港的核心價值，以及賴以成功的基石，須由全港市民共同維護；任何人即使對法院裁決有不同意見，亦不應以任何方式向法官或法院施壓，甚或人身攻擊，以免影響法院按法律理據、不偏不倚地裁決。

香港大律師公會及香港律師會昨分別發表聲明，大律師公會譴責任何對司法機構或法官的攻擊，認為該些行為可能干預司法程序或藐視法庭；律師會譴責毫無根據下批評司法裁決有政治考慮或受其影響。兩會同樣指出，若案件當事人不滿法庭裁決，或認為法官或裁判官犯錯，有權提出上訴或覆核，並強調香港法院會公平審理每宗案件。

至於有人聲稱裁判官批准示威案被告保釋，有寬待之嫌。香港大律師公會指出，裁判官按照法律批准保釋，《刑事訴訟程序條例》給予被捕者保釋的權利，除非被告或相關罪行有特殊情况，例如有潛逃風險，權利才會被取締，並強調保釋根據法律批出，沒有涉及政治等因素。

（反修例風暴）