美心更新指引 蛋糕牌拒寫「光復香港」

記者「放蛇」 店員：呢啲唔畀寫

資深傳媒人潘小濤於周三（11日）在facebook轉載帖文，稱有市民在美心網店訂購小熊維尼蛋糕，並加錢在朱古力牌寫上「XX（女兒名字）生日快樂！光復香港 時代革命」字眼，惟取貨時發現牌上僅剩「XX生日快樂！」字句，事主不滿並要求退款。

本報透過潘聯絡到事主，事主向本報展示訂購生日蛋糕的電郵確認信，並註明在蛋糕牌寫上包含「光復香港 時代革命」的字句。事主表示，女兒本月11日生日，她10日到港鐵藍田站分店取貨時，發現貨不對辦並退貨。事件公開後，有人透過潘小濤聯絡他們，期望自製「光復香港 時代革命」生日牌送給女兒。

本報記者前日（12日）以顧客身分到美心西餅杏花邨分店，欲訂購天使蛋糕，並要求在蛋糕牌寫上「中秋快樂 光復香港 時代革命」字句，店員隨即稱「呢啲唔畀寫」，並表示公司自反修例風波開始時已更新指引（見上圖），不能寫「光復香港 時代革命」。店員展示的指引列明，「自訂賀詞禁止使用任何粗言穢語或不雅用語。對任何個人、公司、團體或國家作出帶中傷、辱罵、歧視、攻擊、仇恨、侮辱、誹謗、猥褻、粗言穢語、淫穢、反感、欺詐、威脅、虛假或誤導性的字句，本公司保留一切權利而不作另行通知。」

記者查詢被刪的8個字屬哪一類字句，店員僅稱「呢啲唔畀寫」，「有人訂過蛋糕，呢行字會無咗」。翻查美心網頁，相關指引最後更新日期為今年6月。

旗下東海堂曾稱「沒任何審查」

本報於6月曾報道美心旗下的東海堂，以涉政治字眼為由，拒絕在蛋糕牌寫「唔好搞我後面」字句。東海堂其後回覆本報表示，員工與顧客溝通有誤會，事後已致歉並重新製作蛋糕，稱集團對祝賀字句「沒有任何審查」。

美心集團近期被網民列入抵制名單。中華基金中學月初傳出辦學團體不滿學生罷課或懲處學生，辦學團體負責人為美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清。香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊日前與伍淑清赴聯合國人權理事會演講，伍在會前稱暴力分子圍堵機場及破壞公共設施，影響本港形象。

（反修例風暴）