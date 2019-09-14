盛事紛攬炒 港網公開賽延期 旅遊業界：來港會議客轉至新加坡

賽事長一周 網總：難保順利

據旅發局資料，7月旅客按年跌4.8％，當中台灣、日本等短途過夜客跌幅達8.2％。香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖說短途客通常最後一分鐘才訂行程，得知有大型示威便不來。香港旅遊業議會主席黃進達稱，示威重創本港旅遊業，7月旅客量指標作用不大，因當時未發生8月機場衝突。他說業界反映，機場衝突後長短途旅客按年跌三至五成。

復辦後首延期 下周一公布退款

香港網球公開賽2014年復辦，今次是首度延期，原定10月5至13日舉行，下周一（16日）會公布退款安排。該賽事屬國際女子網球協會（WTA）國際巡迴賽之一，自2014年起每年10月於維園上演，去年觀眾有逾71,000人次。由於賽期與WTA年終賽接近，曾吸引知名球手參賽爭取積分，包括「大威」維納絲威廉絲、前世界一姐禾絲妮雅琪等。

莫君逸昨稱情况特殊，正與WTA協調另覓賽期：「我們難以確保長達一星期的賽事順利進行，延期決定獲WTA及贊助商等持份者支持，雖然難免虧蝕，但相信會令賽事更成功。」香港網球總會回覆本報查詢時稱，會以確保球手、球迷、贊助商及合作伙伴、工作人員和義工的安全為首要考慮。

「鼠戰中環」取消 美酒佳餚巡禮如常

另外，置地公司昨亦宣布取消10月13日在中環舉行的慈善活動「鼠戰中環」；已報名者可繼續捐款予「思健」，或申請全額退款。

旅遊發展局網頁顯示，10月底會有美酒佳餚巡禮，黃進達說，據他了解，旅發局10月活動暫料如常舉行。

指觀賽客取消行程 「港失大量消費力」

梁耀霖表示，來港觀賽旅客是「特定愛好旅客（special interest tourist）」，一早訂門票，通常屬高消費族群，如他們取消行程，「無咗好多消費力」。

他說影響旅客對香港觀感主因不是盛事受阻，而是近月社會事件；以他所知，許多本計劃來港開會的商業機構已轉到新加坡等，「是一個無可奈何的情况」。

明報記者

（反修例風暴）