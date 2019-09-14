港鐵聘前啹喀兵捉跳閘

研保安加裝隨身錄影機

金澤培日前接受多間傳媒訪問，他說，近日港鐵設施多次被破壞，維修費估計達數千萬元，且6月來不時有乘客「跳閘」不付車資，近日情况愈來愈嚴重，港鐵人手難以處理，故正聘請一隊約100至200人的「特遣隊」，部分成員包括前「啹喀兵」，專責執行附例，包括處理「跳閘」等問題。

據了解，目前約有20多名前「啹喀兵」已到任，他們會在各站巡查，包括檢查乘客有否購票，港鐵會按各站風險分配人手、工作時間和地點，而在有遊行的日子，這批「特遣隊」亦會獲分派做保安工作。港鐵正安排更多「特遣隊」進駐港鐵站，有關安排並非常設部署，但暫時未知會維持到何時。

港鐵問興建屯門南延線 官覆「遲啲先」

此外，政府在《鐵路發展策略2014》提出興建7條新鐵路線，港鐵此前已就北港島線、北環線、屯門南延線、東涌西延線及東九龍線共5個項目提交建議書，立法會暑假休會前原定會討論屯門南延線，但議程最終被抽起。《東方日報》引述金澤培表示，曾向政府官員詢問何時推出屯門南延線，但對方回覆稱「遲啲先問」，他認為近期的社會事件，將影響本港的鐵路發展。

（反修例風暴）