民陣遊行上訴駁回 警：再200萬人難保秩序

民陣：以「想像恐懼」禁止 更多人非法表態

中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑在上訴聆訊後表示，市民參與警方反對的遊行集會，將可能干犯「未經批准集結」，他續稱，適逢周末的中秋節，應是團圓的節日，呼籲不同立場的市民能放下成見，「把時間交給朋友和家人」。

岑子杰會後則指出，民陣已提出不同替代方案，但警方以「想像出來的恐懼」，再一次禁止其集會遊行申請，形容只會令更多人以不合法的方式表達訴求，激起更多民憤，他要求上訴委員會交代駁回上訴的理由。

警方日前曾指出，有暴力示威者騎劫和平示威，岑子杰轉述警方在會上稱，近日示威者暴力升級，民陣卻沒有向暴力說不，岑認為「警方應先以身作則，先向濫用暴力的警員說不，與濫用暴力的警員割席」。他說，民陣一直依照法律而為，包括按不反對通知書內容，在遊行中勸阻任何暴力及不法行為。

申9‧28集會國慶遊行 「再禁突顯無理」

岑子杰又表示，正申請9月28日集會，並計劃在10月1日再舉辦遊行。他稱民陣會貫徹角色，堅持合法遊行，「如果民陣這個品牌都被禁，更能向世界突顯警方的不合理」。

天水圍遊行同駁回 網民今續「行街」

以「一群關心香港的天水圍街坊」名義發起的天水圍親子遊行原定今午舉行，公眾集會及遊行上訴委員會一致駁回上訴，維持警方發出反對通知書。主辦方曾提議縮短遊行路線，把原定由天秀路公園至天水圍西鐵站，改為由宏逸廣場遊行到置富嘉湖，避開大部分輕鐵站、港鐵站和警署等，惟仍未能獲批。

遊行申請人事後沒有回應記者提問，活動籌委團隊其後在網上發文宣布取消遊行，稱自8月籌備活動，準備在遊行路線設攤位如資訊站、連儂牆、親子打手印等，「能把以上活動聯想到暴力場面，不得不佩服警方的心思細密到極致」。有網民表示今日會繼續到天水圍「行街」、到濕地公園等。

（反修例風暴）