推出3日 警報料WhatsApp被刪 fb：防批量信息移除 警：收意見決定暫停

消息：接大量投訴 fb致力打仇恨言論

本報接獲消息指出，WhatsApp總部昨日早上移除了5個警方報料熱線，至下午全部10條熱線移除。消息指出，WhatsApp收到大量投訴，批評警方利用平台收集資料，質疑此舉違反公司條款及細則。消息人士提到，facebook近年致力打擊仇恨言論。

警方在周二記者會上宣布推出熱線，稱近來社會動盪不安、暴力升溫，許多市民希望提供「止暴制亂」情報，而有關熱線供市民匿名提供資料、相片、錄音、錄像。消息甫出引來社會反彈，被外界抨擊為「篤灰熱線」，批評警方欲製造社會分化及白色恐怖，有網民呼籲向WhatsApp集體舉報。

facebook發言人回應證實已移除有關電話號碼，又稱WhatsApp主要是為了私人通訊而設，facebook會採取相應措施防止批量及自動的信息傳輸，其系統一直在刪掉自動化程式和批量信息，而今次移除有關電話號碼是一貫工作的一部分。

警：續拓渠道蒐信息

警方回應稱，推出熱線後收到大量資料，同時收到坊間對熱線有很多不同意見，因此決定暫停熱線服務，警方將繼續開拓不同渠道收集防罪滅罪信息。警方並無在回應中交代號碼是被移除。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，警方公開呼籲市民報料，接收以萬計信息，或會被WhatsApp質疑是濫用平台，涉違反條款細則；而同時有大批網民舉報，WhatsApp亦會審視。他認為，警方呼籲匿名投訴，「此風不可長」，又認為若警方最終無法重設WhatsApp熱線，他建議警方轉用微信，或回歸傳統方法如電郵。

警未交代遭刪 學者：更失信

科大社會科學部副教授成名表示，反修例運動揭示警方濫暴濫打，觸發市民不滿和對抗，而警方推出報料熱線，市民亦會向WhatsApp投訴。對於警方稱是主動暫停熱線服務，他深感懷疑，「係咪玩泥沙？講大話好嚴重，將令市民更不信任警方」。

明報記者

（反修例風暴）