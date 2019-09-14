路透社：國資委見百國企 促加強控制港企

財政司長陳茂波昨出席一個講座後，亦承認曾與國資委及國企代表見面，強調無討論國企在港領導地位問題。他說見面期間提出香港在很多方面可助力國企，助國企走出國外做基建項目，包括融資、保險及專業服務等。

特首辦否認「林鄭密晤央企」

《蘋果日報》昨報道，特首林鄭月娥亦有與國資委及央企代表交流。特首辦昨晚發聲明，引述該報道指「林太於周三（11日）在禮賓府與央企代表秘密會面，並討論央企來港發展計劃」，稱報道與事實不符，毫無根據，對失實報道表示遺憾。

聲明又指出，特首不時與來港參與商貿活動的人士及企業代表會面，正如是次「一帶一路高峰論壇」舉行期間，特首也有與其他國家的代表會面，是行政長官和官員日常工作之一。

路透社昨日引述3名國企高層稱，國資委本周曾在深圳召開會議，會上要求近100間國企盡各自的努力，幫助解決「中國多年來最嚴重的政治危機（biggest political crisis in years）」。與會國企承諾投資更多在本港行業，包括房地產和旅遊業等，以便創造就業機會，穩定金融市場，但會議沒有討論具體投資。出席國企代表包括招商局和中石化等。

路透社又引述知情人士稱，會議指出，國企僅持有香港公司的股份並不足夠，國企被要求取得公司的控制和決策權。有與會國企高層說香港的商界精英做得不足。

學者：過度控制損港經濟

經濟學者關焯照稱，內地近年積極在港投資，加大投資本身無問題，但他指中央「出口術」，呼籲國企取得公司的控制權，會過度控制企業的運作及管理，例如國泰事件，不但無助平息民憤，長遠更會傷害香港經濟制度，窒礙外資在港投資意欲，對香港無好處。

（反修例風暴）