憂樓市「火上加油」 地建會籲暫緩空置稅立法

地產建設商會表示，面對中美貿易戰和社會衝突的雙重夾擊，樓市開始回落，且政府預測亦顯示本港經濟正往下調整，認為現時推出空置稅是「火上加油」，勢必加劇樓市調整幅度，或令銀行要求按揭客戶提早還款，對社會經濟產生骨牌效應，嚴重或會傷及金融系統的穩定性，「香港實在不宜再經歷2003年因負資產誘發的社會躁動」。

陳茂波：樓價有序調整沒問題

財政司長陳茂波回應稱，近期的社會事件令樓市轉淡靜，個別地區樓價有輕微調整，但認為私人住宅樓價仍較高，若空置稅令物業市場有序調整，不會有問題。他說，截至今年6月底，在未來3至4年潛在一手樓供應約有9.3萬個單位，其中1萬個隨時可推出市場，這較去年政府提出空置稅構思時約9000個單位有所增加。

公民黨郭榮鏗認為政府不應煞停空置稅的立法工作，自政府去年中宣布將推空置稅後，發展商加快推售持貨超過一年的一手樓，顯示空置稅未正式立法已有成效。他預計草案或受商界阻撓，但認為若不盡快通過草案，社會矛盾會進一步加深。

經民聯盧偉國稱，部分價值較高的豪宅售賣周期會較長，認為政府需思考是否要限制一年未售出就要收空置稅。

（反修例風暴）