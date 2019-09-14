政法委批「縱容犯罪」 李嘉誠：寬容非無視法律

中央政法委前日（12日）在官方微信公眾號發表評論，題為〈香港怎麼救之一：李嘉誠發聲，到底誰該給香港人「網開一面」？〉，提到香港少數「未來的主人翁」在街頭非法集會、毆打路人、圍攻警察、縱火燒街等，「提出對這樣的人網開一面，無非就是縱容犯罪。這可不是『為香港着想』，而是看着香港滑向深淵」。

文章稱修例風波背後的根源之一是香港樓價高企，批評利益集團阻撓政府發展棕地，「香港樓宇的『天價』對誰有利，答案或許並不難猜」。文章又反問：「不知和『李首富』一樣的囤地圈錢的房產商們，這次會不會對香港市民『網開一面』，對香港的未來『網開一面』。」

李稱「慣了莫須有指責」 冀各方別挑動矛盾

李嘉誠透過發言人回應稱，對於他日前在慈山寺的言論被曲解，十分遺憾，並指多年已習慣了「那些莫須有的指責」。李嘉誠又說會虛心接受批評，但強調「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。他重申，對任何暴力、包括語言暴力，以及任何衝擊法治的行為都不能接受，他由衷希望各方能尋求空間，而非挑動矛盾，讓香港局勢降溫，社會才可展開對話。

李嘉誠基金會其後補充，基金會主要專注於支持教育和醫療項目，並於1981年創辦汕頭大學，基金會至今已捐出逾250億港元，其中約80%項目在大中華地區。

（反修例風暴）