論港病根 新華社斥地產商囤地 地建會稱誤會 學者：中央拒面對港人真訴求

促「放一放」私利凝聚共識

新華社昨日凌晨發表時評，提到反修例風波折射出的香港社會深層次矛盾亟待解決，「其中最突出、最迫切、最讓人詬病的是住房問題，已到了痛定思痛、必須解決的時候了」。文章稱，雖然特區政府提出措施增加土地供應，但除了受反對派掣肘，亦受既得利益集團阻礙，批評他們「抬高自己囤積土地的價碼」。文章稱，香港當務之急是止暴制亂，同時亦要解決深層次矛盾，「徹底消除社會動蕩的病根」，又提到民建聯建議政府引用《收回土地條例》建公屋，香港各界應「將私人的、局部的利益放一放」，逐步凝聚共識。

此外，中央政法委前日亦在微信發表文章，稱反修例風波背後的深層社會根源之一是樓價高企，又提到利益集團阻撓政府發展棕地。文章稱：「在當下的香港亂局中，不少香港年輕人把房價高、租金貴的不滿甚至憤怒發泄到了政府頭上，但不得不說，他們的發泄，也許搞錯了對象。」

地建會：發展程序冗長

香港地產建設商會昨發聲明，形容囤地是「誤會」，稱商會會員「與香港同呼同吸」，一直以來期望政府加快土地供應，但問題在於發展土地要經過複雜而冗長的行政、諮詢和審批程序，動輒要花10多20年才能建屋，故應簡化程序。

地產及建造界議員、經民聯石禮謙接受查詢時稱，不評論中央是否針對地產商，但認為社會現時如此亂，政府還要推出空置稅（見另稿），是想將地產商變成社會深層次問題的「代罪羔羊」，「政府郁啲就賴地產商囤積，唔反省吓自己」。

石禮謙：政府沒自省 尹兆堅：卸責地產商

民主黨尹兆堅稱，地產霸權一直人所共知，現由北京、特區政府及民建聯再指出問題是政治動作，意在轉移視線，將反修例風波的政治責任卸給地產商，以及為區議會選舉取悅建制選民。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，中央藉反修例風波向地產商施壓，要求他們全面配合政府房屋政策。他認同房屋問題是深層次問題之一，但反修例風波中，年輕人擔心的是失去自由、一國兩制變成「一國一制」，中央將風波根源總結為房屋問題只是一廂情願，不肯面對港人真正訴求。

運輸及房屋局前局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良認為，政府有需要引用《收回土地條例》收地建屋，而推行時總會遇到不少阻撓，例如業權人會就賠償討價還價，土地使用者、議員等或提出反對，加上現時社會不信任政府，即使有法例亦未能順利收地。

學者料地產商配合安撫公眾

城市大學建築科技學部高級講師潘永祥認為，現時中央向地產商施壓，加上社會衝突不斷，估計地產商對《收回土地條例》的反彈會較小，「收地程序需時，不會今日就即刻可以做，但若社會氣氛不好，樓價可即時大跌，相信地產商會配合政府，先安撫公眾情緒」。

明報記者

（反修例風暴）

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