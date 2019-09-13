警扑爆頭 大埔男生稱已無大礙

將返校園 努力應對文憑試

朱同學表示，本周二已完成手術，目前已無大礙，正在康復中，感謝各方關心。他將會返回校園重投學習，亦希望香港人可同心面對及克服各種困難。朱同學引用本土民主前線前發言人梁天琦的話，說「不要被仇恨支配自己，在危機中，仍要時刻保持警覺與思考」。他希望港人緊記要對準政權，又說「香港人並不是因為見到希望而堅持，而是因為我們堅持才有希望」。

希望港人緊記對準政權

大埔迦密柏雨中學校長黃偉強向校友發信致謝，提到受傷的學生於醫護人員照顧下，已漸漸康復，相信不久就會返回校園。黃偉強稱，現已有義務律師協助被捕學生，暫沒需要籌募律師費。黃昐望學生能盡快回復平靜的校園生活，讓老師、同學、家長和校友心情早日平復，「相信很快，我們創傷就會癒合」，勇敢站起來展開新一頁。

大埔墟上周六晚有大批防暴警察衝入車站追捕示威者，數名大埔迦密柏雨中學學生及校友被警方拘捕。其中一名中六生被警棍扑致頭破血流，需縫兩針，左右手均有骨折。

（反修例風暴）