記協促警致歉 停對記者用武

警對記者言語行為暴力惡化

記協至今收到42宗會員對警方的投訴，其中27宗已交監警會。記協主席楊健興表示，最近3個月發生連串反修例示威，警方向記者作出的言語或行為暴力愈見嚴重。他又稱警方多次指控記者阻礙執行職務、零距離貼近警方防線甚至意圖「搶犯」，以及有假記者混入記者群作不法行為等，批評警方說法誤導公眾，而且從未提出實質證據。

一宗假記者證 由記協報警

針對假記者證問題，楊健興說至今只見一個案例，並是由記協報警。至於網上流傳可向記協「買記者證」，他說傳言近乎誹謗，保留法律追究權利。對於有建議由警方向記者發牌，楊健興形容為荒謬。

攝影記者協會主席陳奕釗表示曾在拍攝警員制服示威者時，被警方以強光照射鏡頭，他形容：「事件對警方有利，便主動給你影，但有示威者被制服，便用盾牌阻擋鏡頭，有大量防暴警趕記者離場」。

警：有人穿沒記者標記反光衣

警察公共關係科總警司謝振中強調，警方無意抹黑記協或任何記者，亦從無指摘真正的記者違法或搶犯。他說警方的意思有數個情况，例如示威現場有穿反光衣並佩戴證件的人，警方查詢其機構時，該人走開，令警方質疑其身分；或有人穿沒有記者標記的反光衣，持手機或相機靠近，警員難以辨別其身分。他強調警方和記者不應敵對，警方會全力協助記者採訪。

明報記者

（反修例風暴）