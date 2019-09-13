在家響應叫口號被趕 做一晚「麥難民」

戶口剩數千元 不欲申請人道基金

Leon於8月初響應網民呼籲，在一個晚上約10時，於家中大叫反修例口號，惹怒家中「藍絲」父母︰「被問是否黐線……想打我，又恐嚇我、要我不要再叫。」他堅持，終被趕出家門，穿著睡衣拖鞋的他，走到公園繼續和街坊叫口號，曲終人散後就到快餐店當「麥難民」，通宵睡不着︰「哭不出來，眼淚在心裏流……好冤屈，好無辜，自己堅持信念，為何要受懲罰？」他亦不想朋友知道事件，「好羞家的……唯有自己和自己聊天，自己安撫自己」。至早上，父母外出工作後，他才敢回家睡覺，至今暫時仍然可回家，「少作聲，少衝突」。

「睡多一點 就可少吃一點」

網上常有帖文描述年輕示威者陷經濟困難，甚至一日三餐都成問題，有參與示威的Leon正經歷此境，因被父母經濟封鎖，工作又未有着落，稱戶口僅餘數千元；他亦拒絕申請「612人道支援基金」獲取基本生活開支，說以免影響其他有需要的人。父母不為他做飯，他唯有「一日只吃兩頓，睡覺睡多一點，就可以少吃一點，省多點錢」。