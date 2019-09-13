父母鎖經濟割席 8‧31被捕青年瀕輟學 形同陌路拒助申學貸 「不敢想像中秋如何過」

明報記者 李以莊

稱父母「藍到近紅」 見示威者被打喝彩

自6月9日大遊行始，Leon參與過多次示威，看到他人舉家大小一同遊行，「羨慕別人一家都是『黃絲』」。在他家中，父母看新聞，見到示威者被打，「他們會喝彩，更說︰『打死他們，開槍射他們』」。他形容父母是「深藍」、「接近『紅』」，曾嘗試向父母解釋示威者立場，「不聽」；往後都是避免討論，「但有時好難忍，會和他們吵架」。至上月，Leon響應每晚10時在家中叫口號，被父母趕出家門（見另稿）。

稱助太子站受驚乘客離開 沒示威

8月31日晚，Leon稱晚飯後乘港鐵回家，坐上往調景嶺方向列車，於太子站停下逾5分鐘，突然聽到緊急廣播，呼籲乘客離開車廂及月台，「那廣播聲音，現在想起來都會驚」。他看見月台上有大批受驚、不知所措的乘客，於是協助引導他們離開。他說當時身上沒示威裝備，亦沒叫口號或作任何示威行動。然而，當警方到達月台後，一併拘捕擠於撤離人群中的他，帶返警署。

因早前參與遊行，Leon應網上呼籲，把個人資料交予社工，他被捕後，社工從電視片段上認出他，遂委託律師協助保釋。律師致電他父母，再次惹怒他們，「他們不拿錢保釋我，最終也是朋友拿錢來救……回到家，父母已怒至不作聲，不聞不問，對我是放棄心態，完全沒說話，也不做飯給我吃」。

鄺俊宇助籌首期學費 錯過報名限期

二十出頭的他，修畢高級文憑課程，成績中上，今年7月獲大專課程取錄，惟因與父母不和遭經濟封鎖，即使希望申請政府的學生津貼及貸款以繳學費，父母亦不願提供入息證明等文件，「提過數次，都是沒反應，當面和他們說，當我是空氣一樣，無視」。他未能在限期內繳交學費及「留位費」，最近於立法會議員鄺俊宇協助下才籌得首學期學費，但因錯過報名限期，加上學期已開始，現時仍未辦妥入學手續，面臨輟學。

因8．31事件被控告「非法集結」，面對官司、升學及家庭壓力，「這個中秋節，完全不敢想像如何度過」。回想往年，他每年中秋都和父母、家人吃飯團圓，「一家人聚首，好開心」，今年父母對過節隻字不提，「如因不同政見令關係惡化，其實沒必要，我重視家人關係……然而，我暫時不會後悔，如通過條例，我會更後悔」。