警：警棍逐次統計「未必可行」 人權組織：監察制度虛設

稱警員「未必每次記得」 2014亦計「宗數」

行動部警司方志堅昨稱，警員在3個月行動中去過不同地方，歷時之久、暴力程度高、暴力場面頻繁，若逐次統計用警棍次數，執行上「未必切實可行」。他舉例，警員推進期間，可能歷時個多甚至兩小時，其間會間斷、多次地用警棍，「如要逐次統計是有困難，希望大家理解」。他重申使用武力有嚴格指引，須在記事冊記錄，向上司匯報。

民權觀察：無法問責 成濫權溫牀

被問有紀錄，為何難以交代次數，他回應說，推進時間長，警員使用警棍時「未必能每一次記得」，「同事的紀錄可以是一個比較簡單的紀錄」，如列出在哪一地方推進、驅散、遇到什麼襲擊需使用警棍。他亦稱，就2014年佔中警方其後向立法會交代時，是以「宗數」而非「次數」，即整個行動中曾有幾多宗事件使用警棍。他說，警方現時有初步點算，但因涉不同地方、事件，故需時計算準確宗數再交代。

民權觀察成員王浩賢批評警方辯解不合理，正因大型公眾活動，更應嚴謹監管，尤其近日警員多次以警棍打頭，屬致命武力。他認為，若警方不遵從《程序手冊》清楚匯報，將令監察制度形同虛設，無法向涉事警員問責，憂慮會「製造濫權溫牀」。

6．12示威21歲男控暴動 今提堂

另外，警方昨出稿稱，就6月12日在金鐘示威，其中一名在立法會拘捕的21歲姓冼男子，被控一項「暴動」罪及兩項「抗拒警務人員」罪，案件今在東區裁判法院提堂。據悉該男子為救生員。

（反修例風暴）